بالفيديو - كوكا يسجل في فوز ثلاثي لبراجا وعاصفة تصفيق عند خروجه

قاد الدولي المصري أحمد حسن "كوكا" مهاجم سبورتنج براجا فريقه للفوز 3-0 على بوافيشتا يوم الأحد.

وحل بوافيشتا ضيفا على براجا ضمن الجولة الرابعة من الدوري البرتغالي.

افتتح كوكا رصيده التهديفي هذا الموسم بالهدف الأول في المباراة حين استغل كرة مرتدة من جسد مدافع بوافيشتا ليسدد كرة مباشرة ماكرة بقدمه اليسرى من على حدود منطقة الجزاء لتسكن الشباك في الدقيقة 28.

بعدها أضاف بيدرو سانتوس وويلسون إدواردو الهدفين الثاني والثالث لبراجا في الدقيقتين 61 و68.

في الدقيقة 79 قرر جوزيه بيسيرو المدير الفني لبراجا استبدال كوكا فشهد الملعب عاصفة تصفيق للمهاجم المصري عند خروجه.

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