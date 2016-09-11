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رغم توتر العلاقات مع إيران.. السعودية تطلق قناة الحج بـ«الفارسية»

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رغم توتر العلاقات مع إيران.. السعودية تطلق قناة الحج بـ«الفارسية» رغم توتر العلاقات مع إيران.. السعودية تطلق قناة الحج بـ«الفارسية»

الكعبة _ أرشيفية

أطلقت السلطات قناة الحج الناطقة باللغة الفارسية لمخاطبة الحجاج والزوار الناطقين بهذه اللغة وذلك في ظل توتر العلاقات مع إيران التي لا يشارك رعاياها في مناسك هذا الموسم.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأحد، عن وزير الثقافة والإعلام، عادل بن زيد الطريفي، أن القناة التي تبث على مدى 24 ساعة تعمل على تغطية مناسك الحج والنقل المباشر لجميع الصلوات من المسجد الحرام عبر أربعة أقمار اصطناعية، هي عرب سات ونايل سات وهوت بيرد وياه سات إلى جانب بث إذاعي على موجات FM والقصيرة التي تبث عليها الإذاعات السعودية للعالم، وكذلك عبر تطبيقات الهاتف المحمول، ومواقع هيئة الإذاعة والتليفزيون عبر الإنترنت.

ويعيش الناطقون بالفارسية، بصورة أساسية، في إيران وأفغانستان وطاجيكستان.

وتوفي العام الماضي نحو 2300 حاج في حادث تدافع بمشعر منى، يعد الأسوأ في تاريخ الحج، وشكل الإيرانيون الجزء الأكبر من الضحايا إذ بلغ عددهم 464 قتيلا.

وأدى الحادث إلى تصعيد التوتر في العلاقات بين طهران والرياض خلال الأشهر اللاحقة، واتهمت إيران السعودية “بالتقصير” في التنظيم وإسعاف الجرحى، بينما قالت السعودية: إن الحجاج لم يلتزموا بالتعليمات.

وفشل البلدان في الاتفاق حول ترتيبات الحج، ما حال دون مشاركة الإيرانيين في مناسك هذه السنة، للمرة الأولى منذ نحو ثلاثة عقود، إلا أن السعودية أكدت ترحيبها بالإيرانيين في حال قدموا من دول أخرى.

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