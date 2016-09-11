بريطانيا تدرس استخدام تصاريح العمل للحد من الهجرة

قالت وزيرة الداخلية البريطانية، أمبر رود، اليوم الأحد، إنها تدرس نظاما لتصاريح العمل للحد من الهجرة من دول الاتحاد الأوروبى فى استجابة لمطالب الناخبين البريطانيين الذين صوتوا لصالح الخروج من الاتحاد بتشديد الإجراءات على الحدود.

وبحسب “رويترز”، قالت رود لهيئة الإذاعة البريطانية (بى.بى.سى) “تصاريح العمل لها قيمة بكل تأكيد.” وأضافت أن وزار ة الداخلية تفحص أنظمة الحد من الهجرة ولم تتخذ قرارا بعد.وتطبق بريطانيا حاليا نظام تأشيرة الدخول للمواطنين من غير دول الاتحاد الأوروبى لكن بموجب قواعد الاتحاد يحق لمواطنى دول التكتل وعددها 28 الإقامة والعمل فى بريطانيا.

وقالت رود “سننظر كيف نفعل أفضل شيء من أجل الاقتصاد ونقلل الأعداد مع توفير الحماية للأشخاص الذين يضيفون حقا قيمة للاقتصاد.”وفى وقت سابق هذا الشهر رفضت رئيسة الوزراء تيريزا ماى نظاما “يعتمد على النقاط” لفحص المهاجرين وهو ما وعد نشطاء حملة الخروج من الاتحاد بتطبيقه مما أثار مخاوف بين بعض الناخبين من أن حكومتها لا تتخذ موقفا صارما بما يكفى فى مسائل رئيسية مثل الهجرة.