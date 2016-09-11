مصرع 3 أشخاص وإلقاء القبض على 5 آخرين في خلاف بين عائلتين بكفر الشيخ‎

لقى ثلاثة أشخاص مصرعهم، اليوم الأحد، في خلاف بين عائلتين بقرية أبو علي التابعة لمركز دسوق بكفر الشيخ، والقت قوات الأمن القبض على مرتكبي الجريمة، عقب مطاردتهم وضبطت الأسلحة المستخدمة.

ونشبت مشاجرة بين عائلتين بقرية أبو علي التابعة لمركز دسوق بكفر الشيخ ، لتعدي أيمن ا. ا. ، على حسني ب. بالحذاء داخل مسجد القرية، عقب معاتبة الثاني للأول لتلويثه أرضية المسجد أثناء تنظيف الثاني لأرضية المسجد، وعلم أفراد العائلتين بالواقعة، مما أدى إلى مصرع حسني ع. ب. ، وحسني س. ب. ، وإبراهيم ا. ا. مصرعهم.

وانتقلت قوات الأمن برئاسة اللواء سامح مسلم مدير أمن كفر الشيخ، وتمكنت من الفصل بين العائلتين ونقلت جثامين المجني عليهم لمستشفى دسوق العام.