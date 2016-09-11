وزير الأوقاف يستعرض آخر الاستعدادات الخاصة بصلاة عيد الأضحى المبارك

استعرض وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، خلال لقائه اليوم، مع مسئولي غرفة العمليات بالوزارة، آخر الاستعدادات الخاصة بصلاة عيد الأضحى المبارك وتنظيم ساحات العيد ومتابعتها.

وشدد جمعة على عدم إقامة صلاة العيد خارج الساحات والمساجد والخطباء المعتمدين من الوزارة، مؤكدا أن صلاة العيد لا تنعقد في الشوارع ولا الطرقات ولا الزوايا ولا المصليات، وأن الوزارة ستتخذ إجراءات حاسمة تجاه أي مخالف.

كما وجه وزير الأوقاف المسؤولين بالوزارة بمتابعة الاستعداد لصلاة العيد بالساحات والمساجد الكبرى على مستوى الجمهورية ومتابعة مشروع صكوك الأضاحي بداية من ذبح الأضاحي في الوقت الشرعي إلى تشفية اللحوم وتعبئتها وتجميدها وتوزيعها على المناطق الأكثر فقرا واحتياجا بجميع محافظات الجمهورية، مع رفع تقرير يومي مفصل عن جميع هذه الأعمال.

على جانب آخر، أعلنت وزارة الأوقاف بدء المرحلة الثانية من الامتحانات – بعد أجازة العيد – للراغبين في العمل بمحافظات بورسعيد والوادي الجديد، ومرسى مطروح، وشمال سيناء، لحرص الوزارة على سد العجز بالمناطق الأكثر احتياجا، منوهة إلى حافز مناطق نائية قدره 50% للوادي الجديد و150% لمرسى مطروح و250% لشمال سيناء، إضافة إلى بدل الاغتراب المقرر قانونا لجميع المغتربين.