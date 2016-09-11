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محمد بن زايد: نبتهل الى الله أن يوفق قائدنا خليفة في مواصلة مسيرة الخير والعطاء

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محمد بن زايد: نبتهل الى الله أن يوفق قائدنا خليفة في مواصلة مسيرة الخير والعطاء محمد بن زايد: نبتهل الى الله أن يوفق قائدنا خليفة في مواصلة مسيرة الخير والعطاء

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة : في هذا اليوم العظيم -  يوم عرفة - نسأل الله تعالى أن يحفظ حجاجنا وييسر لهم اداء مناسكهم ويعيدهم إلى ديارهم سالمين وان يحفظ حجاج بيته العتيق.

وأضاف سموه : " نبتهل إلى الله أن يوفق قائدنا صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " في مواصلة مسيرة الخير والعطاء وأن يحفظ قواتنا الباسلة المرابطة في ميادين العز والشرف لنصرة الحق والعدل.

 وقال سموه : " نتطلع في هذا اليوم المبارك أن يعلي المسلمون رسالة الإسلام الخالدة في نشر الخير والسلام والتسامح وتسود روح المحبة والتعايش والتضامن بين البشر " .

وأشاد سموه على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" بجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية ورعايته لضيوف الرحمن وما هيأته حكومته من إمكانيات كبيرة لسلامة حجاج بيت الله الحرام وراحتهم .
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