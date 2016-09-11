تظاهرات حاشدة مؤيدة لانفصال كتالونيا عن إسبانيا

احتشد مئات آلاف الكتالونيين في مدينة برشلونة وأربع مدن أخرى الأحد للمطالبة بانفصال الإقليم عن إسبانيا، فيما يحاول الزعماء المؤيدون للاستقرار تسوية الخلافات حول خطة الانفصال.

وشارك أكثر من 340 ألف شخص في التظاهرات التي تزامنت مع اليوم الوطني لكتالونيا الذي يحيي ذكرى غزو الملك الإسباني فيليب الخامس لبرشلونة في 1714 بعد حصار استمر 13 شهراً ما أدى إلى خسارة كتالونيا للحكم الذاتي.

وقال رئيس حكومة كتالونيا كارلس بويغدمونت في لقاء مع الصحافيين الأجانب إن ذكرى الغزو هذا العام مهمة لأنه يجب “اتخاذ قرارات مهمة” تتعلق بمستقبل كتالونيا في الأشهر المقبلة، بحسب ما أوردته وكالة الانباء الفرنسية.

ويحاول انفصاليو كتالونيا منذ سنوات انتزاع موافقة حكومة إسبانيا المركزية على إجراء استفتاء على الاستقلال أسوة بما جرى في اسكتلندا للانفصال عن بريطانيا في 2014.

وعقب فوزها بالغالبية في برلمان كتالونيا الإقليمي لأول مرة في تاريخها العام الماضي، غيرت الأحزاب الانفصالية تكتيكاتها ووافقت على خطة للحصول على الاستقلال.

إلا أن الخطة تعثرت في يونيو عندما فقدت حكومة الائتلاف بزعامة بويغدمونت تأييد حزب صغير متشدد بشأن الاستقلال، ما أدى إلى خسارتها الغالبية في البرلمان.