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مصرع 47 من «داعش» في قصف لطيران العراق والتحالف الدولي

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مصرع 47 من «داعش» في قصف لطيران العراق والتحالف الدولي مصرع 47 من «داعش» في قصف لطيران العراق والتحالف الدولي

أرشيفية

لقي 47 إرهابيا من تنظيم (داعش) مصرعهم بقصف للطيران العراقي والتحالف الدولي، اليوم الأحد، في مناطق متفرقة بمحافظة نينوي شمالي العراق.

وذكرت وزارة الدفاع العراقية أن طائرات القوة الجوية قصفت ست سيارات لتنظيم داعش، مما أسفر عن تدمير السيارات وقتل 25 إرهابيا وتدمر مدفع عيار 14.5مم وآخر 82 مم في قرية القابوسية بقضاء سنجار في محافظة نينوي شمالي العراق.

كما قصفت طائرات القوة الجوية موقعا لعناصر داعش في قرية كروفي التابعة لقضاء سنجار، مما أدي إلى مقتل 12 إرهابي وتدمر أسلحتهم، ودمرت جرافة لحفر خنادق على الطريق المؤدي إلى ناحية الشورة والتى تعمل على عرقلة تقدم القوات العراقية المشاركة في تحرير نينوى.

وأغار طيران التحالف الدولي، وفق معلومات المديرية العامة للاستخبارات والأمن، على مفرزة “هاون” ودمرها وقتل عناصرها في قرية خباطة التابعة لقضاء القيارة جنوب الموصل، كما قصفت رتلا لداعش بالتنسيق مع المديرية العامة للاستخبارات والأمن، مما أدي لتدمير عدد من السيارات من وقتل 10 إرهابيين.

على صعيد آخر، قصف طائرات حربية تركية مواقع ومعسكرات لحزب العمال الكردستاني سفح جبل قنديل بكردستان العراق، ولم تتوفر معلومات عن الاضرار الناجمة عن القصف.

أ.ش.أ

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