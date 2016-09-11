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بالصور.. خادم الحرمين يصل إلى منى للإشراف على راحة الحجيج

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خادم الحرمين الشريفين خلال جولة بالطائرة فوق المشاعر المقدسة

خادم الحرمين الشريفين خلال جولة بالطائرة فوق المشاعر المقدسة

وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأحد، إلى منى للإشراف المباشر على راحة حجاج بيت الله الحرام وما يقدم لهم من خدمات وتسهيلات ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمان، وليطمئن على جميع مراحل الخطة العامة لتنقلات الحجاج في المشاعر المقدسة، بحسب ما ذكرته “العربية نت”.

يأتي ذلك فيما واصل حجاج بيت الله النفرة من مشعر عرفة إلى مُزدلفة، لإقامة صلاة المغرب والعشاء جمعاً وقصراً وللمبيت هناك، وجمع الحصى المخصص لليوم العاشر من ذي الحجة الذي يتوجهون فيه إلى مِنى لرمي الجمرات ونحر الهدي وأداء باقي مناسك الحج.

ويمكث الحجاج في مزدلفة حتى صباح الغد يوم عيد الأضحى ليفيضوا بعد ذلك إلى منى.

خادم الحرمين الشريفين خلال جولة بالطائرة فوق المشاعر المقدسة

خادم الحرمين الشريفين خلال جولة بالطائرة فوق المشاعر المقدسة

 

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