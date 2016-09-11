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مقتل 22 مدنيًا فى قصف جوى للتحالف العربى فى اليمن

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مقتل 22 مدنيًا فى قصف جوى للتحالف العربى فى اليمن مقتل 22 مدنيًا فى قصف جوى للتحالف العربى فى اليمن

الحرب فى اليمن – صورة أرشيفية

قتل 22 مدنيا فى قصف نفذه طيران التحالف العربى بقيادة الداعم للحكومة اليمنية، استهدف السبت قرية فى شمال البلاد الواقع بمعظمه تحت سيطرة المتمردين، بحسب ما أفاد سكان وشهود الأحد، فى المقابل، أكد المتحدث باسم التحالف ان الغارات تستهدف المتمردين، حسبما أفادت “فرانس برس”.

وأفاد سكان وشهود وكالة فرانس برس ان الطيران قصف بعد ظهر السبت موقعا فى قرية بيت سعدان بمديرية ارحب (شمال صنعاء)، كان يتم فيه حفر آبار للمياه، ما ادى لسقوط عدد من العاملين فى الحفر، وأضاف الشهود انه بعد تجمع السكان والمسعفين، جدد الطيران استهداف المنطقة، ما أدى لسقوط عدد اضافى من القتلى والجرحى.

وبحسب الشهود، قضى جراء القصف 22 شخصا من المدنيين، بينما اصيب سبعة على الاقل بجروح، فى حصيلة قابلة للارتفاع بسبب خطورة الاصابات التى تعرض لها بعض الجرحى.

وتسبب القصف باضرار كبيرة فى السيارات والممتلكات.وكانت وكالة انباء “سبأ” التابعة للمتمردين، افادت بداية عن “استشهاد 10 مواطنين وجرح آخرين” فى ارحب. وفى وقت لاحق، اوردت الوكالة ان الطيران شن “22 غارة” على المنطقة، ما ادى لسقوط “اكثر من 100 شهيد وجريح”، من دون ان تحدد عدد القتلى وعدد الجرحى.

كما أفادت “سبأ” عن مقتل ستة مدنيين السبت فى غارات على مديرية حيران فى محافظة حجة الشمالية.وبدأ التحالف فى مارس 2015 عملياته فى اليمن دعما لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادى، فى مواجهة المتمردين الحوثيين وحلفائهم من الموالين للرئيس السابق على عبدالله صالح.

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