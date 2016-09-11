تشارليز ثيرون تدعو للتوحد للقضاء على الإيدز

شارلز تيرون تدعو

في لفتة لهزم مرض الإيدز، دعت النجمة الأمريكية من أصل جنوب أفريقي تشارليز ثيرون Charlize Theron، شباب العالم للتوحد لهزيمة مرض نقص المناعة "الإيدز" الذي ما زال يحصد أرواح الآلاف في مختلف أنحاء العالم.

وقالت ثيرون إن عدد المتعايشين مع فيروس الإيدز في العالم وصل إلى 37 مليون شخص، مات منهم ما يقرب من 1.5 مليون شخص، نتيجة الإصابة بأمراض ناجمة عن الأيدز، وعلى رأسها السل الذي حصد أرواح 360 ألف شخص من المتعايشين مع فيروس الإيدز، وأوضحت ثيرون أن هذا الفيروس يقتل يوميًا قرابة ثلاثة آلاف شخص في كل أنحاء العالم، ويصيب 5700 شخص آخرين تترواح أعمارهم بين 15 و24 عامًا.

وأشارت ثيرون في تصريحات تليفزيونية: "نحن لن نرى نهاية لهذا الوباء إلا إذا قاتلنا جميعًا ضده، ولا بد أن يكون الشباب في مقدمة المقاتلين".

وأضافت أن الشباب كانوا دائمًا القاطرة القوية للتغيير الاجتماعي، ولابد أن يتقدموا الصفوف الآن للقضاء على الإيدز والتمييز على أساس الجنس والعنصرية والجنسية المثلية.

يشار إلى أن تشارليز ثيرون عضو في ائتلاف «GenEndit» العالمي لمكافحة الإيدز الذي يضم عدداً كبيراً من الناشطين في هذا المجال، من بينهم كوكو مانديلا Kako Mandela حفيد الزعيم الجنوب أفريقي الراحل نلسون مانديلا Nelson Mandela ، وكنين تيفي حفيد النجمة السينمائية الراحلة إليزابيث تايلور Elizabathe Taylor، والمطرب البريطاني ألتون جون Elton John ، ويسعى هذا الائتلاف إلى وضع نهاية حقيقية لمرض الإيدز بحلول عام 2030.

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