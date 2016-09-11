الملك سلمان يتكفل بتكاليف الهدي لـ2400 حاج وحاجة من ضيوف برنامج الحج

تكفل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بنفقات الهدي لجميع الحجاج المستضافين ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج للعام الجاري، البالغ عددهم 2400 حاج وحاجة منهم 1000 من ذوي شهداء فلسطين، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”.

أعلن ذلك الأمين العام لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة عبد الله بن مدلج المدلج، وقال: إن تكفل خادم الحرمين بذلك يأتي امتدادًا للعطاء الذي تعود عليه ضيوف البرنامج كل عام.

وأكد أن اللجنة التنفيذية للبرنامج وبإشراف ومتابعة من وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ المشرف العام على البرنامج، بدأت العمل على التنفيذ، وتم إبلاغ جميع الضيوف، والتنسيق مع الجهات المعنية لإنفاذه.