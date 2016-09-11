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مقتل مدنيين اثنين فى هجوم على مخيم للاجئين الماليين بالنيجر

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مقتل مدنيين اثنين فى هجوم على مخيم للاجئين الماليين بالنيجر مقتل مدنيين اثنين فى هجوم على مخيم للاجئين الماليين بالنيجر

الجيش المالى – صورة أرشيفية

قتل مدنيان على الأقل واصيب أخرون مساء السبت فى هجوم شنه مسلحون مجهولون على مخيم أممى للاجئين الماليين قرب مدينة أيورو غرب النيجر، وفق ما أفادت مصادر متطابقة فرانس برس الأحد، حسبما أفادت “فرانس برس”.

واستهدف الهجوم مخيما للأمم المتحدة يبعد عشرة كلم من مدينة ايورو على مسافة غير بعيدة من الحدود المالية. ويضم المخيم منذ 2012 نحو عشرة ألاف لاجئ مالى.

وأكد رئيس بلدية ايورو وقوع الهجوم من دون أن يدلى بحصيلة أو يحدد ظروفه.

وفى أكتوبر 2014، تعرض مخيم أممى أخر يؤوى ستة ألاف لاجئ مالى لهجوم مسلح واسفر عن مقتل تسعة من عناصر قوات الأمن وفق سلطات النيجر.

وتشكل النيجر منطقة مستقرة وسط ثلاث دول تواجه مجموعات جهادية مسلحة هى مالى وليبيا ونيجيريا.

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