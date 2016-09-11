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بالصور.. محافظ بني سويف يتفقد منافذ بيع السولار والبنزين والسلع الغذائية

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جانب من الجولة التفقدية

جانب من الجولة التفقدية

المراسل : محمد شعبان

تابع المهندس شريف محمد حبيب محافظ بني سويف، الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك من حيث توافر الخدمات والسلع الأساسية والغذائية، وذلك بعدد من مستودعات البوتاجاز ومصنع للتعبئة ومحطات الوقود ومنافذ السلع الغذائية واللحوم والصيدليات، خلال الجولة الموسعة التي أجراها بمركز ومدينة بني سويف.

حيث تفقد المحافظ منظومة البوتاجاز، متابعًا موقف الغاز الصب بمصنع شركة غاز النيل شرق النيل ، موجهًا بضرورة اطلاعه أولًا بأول بالكميات والحصص الواردة من الغاز الصب للتواصل الفوري مع وزارة البترول في حال نقص الكمية في هذه السلعة الأساسية، كما وجه المحافظ مسؤولي لتشديد الرقابة والمتابعة على منظومة الغاز بأكملها بداية من مصانع التعبئة والمستودعات والجمعيات التي تقوم بايصال الأسطوانة للمواطن للتأكد من وصول السلعة المدعمة لمستحقيها.

وقالت عزة بسيوني مسؤولة المواد البترولية بالتموين أن المحافظ يتواصل بصفة دائمة مع وزارة البترول لضخ وشحن مزيد من الغاز الصب لسد احتياجات المحافظة من اسطوانات البوتاجاز، لافتة إلى أن المحافظ تدخل أمس بالتواصل مع وزارة البترول لشحن كميات أكبر من الغاز الصب وهو ما أحدث انفراجة في إسطوانات الغاز هذه الأيام.

واستكمل المحافظ جولته حيث تفقد مستودع بوتاجاسكو بقرية بياض العرب لبيع وتوزيع اسطوانات البوتاجاز لمتابعة الاسطوانات ومدى توافرها وتوزيعها بشكل عادل على المواطنين، حيث وجه المحافظ بإعداد تقرير وافي عن منظومة التوزيع لمراجعتها ودعمها بأدوات أكثر كفاءة لضمان العدالة في التوزيع ووصول الأسطوانة للمواطن بشكل لائق.

كما تفقد المحافظ إحدى محطات الوقود بالحمرايا شرق النيل لمتابعة مدى انضباط العمل ومستوى الرقابة التموينية وكميات المواد البترولية الواردة للمحطات من السولار والبنزين والتأكد من بيعها للمواطنين بالأسعار المقررة وتابع المحافظ عملية بيع البنزين والسولار واطلع على سجلات ودفاتر الكميات والحصص الواردة، حيث وجه المحافظ بعمل “محضرعدم استخدام شريط مطابقة ومقياس لمعايرة البنزين والسولار” وكلف المحافظ، مباحث التموين بتشديد الرقابة على المحطات وتنظيم حملات مفاجئة من مفتشي مديرية التموين للمرور على جميع محطات الوقود على مستوى المحافظة لتحقيق الرقابة التموينية المطلوبة على الوجه الأكمل.

وتفقد منفذ بيع اللحوم والسلع الغذائية الذي أقامته المحافظة بالتعاون مع مديرية التموين بجوار الصالون الأخضر لبيع اللحوم بسعر50 جنيه للكيلو الواحد والذي تدعم المحافظة كل كليو يمبلغ 10 جنيه، حيث وجه المحافظ باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التكدس المواطنين والاشراف الكامل من التموين على كافة المنافذ المخصصة لبيع اللحوم والسلع الغذائية والتي يزداد الطلب عليها في موسم العيد.

كما تابع المحافظ عمل مفتشي التغذية والصيدلة التابعين للصحة والتموين بأحد المحلات التجارية “سوبرماركت” وإحدى الصيدليات بمدينة بني سويف وذلك للاطمئنان على منظومة الرقابة على السلع الغذائية والأدوية والعلاج بهدف الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

كما تفقد المحافظ منفذ القوات المسلحة لعرض وبيع اللحوم والسلع الغذائية بأسعارمخفضة والذي افتتحه المحافظ منذ أيام قليلة، بالإضافة إلى تفقده لسيارة بيع لحوم القوات المسلحة وذلك بهدف إتاحة وتلبية متطلبات المواطنين من اللحوم بجودة عالية وبأسعار مناسبة مقارنة بأسعار السوق الحر للتخفيف من أعباء محدودي الدخل ومواجهة الغلاء خاصة مع حلول عيد الأضحى المبارك.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء حسام الدين رفعت السكرتير العام، والعقيد محمود عبدالمجيد مكتب المستشار العسكري بالمحافظة ، والمحاسب أحمد دسوقي رئيس المدينة والمحاسب محسن فرغلي مدير عام التموين والدكتور طارق الوكيل مدير الطب البيطري والدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، والمقدم محمد محفوظ مدير مباحث التموين وعزة بسيوني مسؤولة المواد البترولية بالمحافظة.

جانب من الجولة التفقدية

جانب من الجولة التفقدية

جانب من الجولة التفقدية

جانب من الجولة التفقدية

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أونا

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