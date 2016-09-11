محافظ أسوان يتفقد قرية كلابشة التابعة للعون الغذائي

قام اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان، اليوم الأحد، بجولة مفاجئة لقرية كلابشة الجديدة المقامة على ضفاف بحيرة ناصر ضمن 3 قرى تابعة لمشروع العون الغذائي لشباب الخريجين والمنتفعين، وذلك أثناء عودته من مدينة أبو سمبل السياحية فور انتهاء زيارته الميدانية للعديد من المواقع والمشروعات الخدمية والتنموية بها والتى أستمرت على مدار يومى الجمعة والسبت.

وخلال جولته التفقدية عقد اللواء مجدي حجازي لقاء جماهيري مع أهالى القرية التي تضم 150 أسرة وتهدف لاستصلاح وزراعة 750 فدان من إجمالى ألفين فدان موزعة على الثلاث قرى، حيث تناول اللقاء مناقشة أهم المشكلات التى تعانى منها القرية وغيرها من قرى العون الغذائي، كما استمع المحافظ لمطالب الأهالي والتي تركزت فى توفير الكهرباء بشكل منتظم، بجانب بعض المشكلات الخاصة بالصحة والتعليم والرى والتموين.

وكلف المحافظ مدير التنمية الحضرية بالتنسيق مع مسئولي المجلس القروي للقرى وأيضًا مسئولي العون الغذائي لوضع تصور ودراسة كاملة لتنمية قرى العون الغذائي، ورفع المستوى المعيشي لأهلها من المقيمين فيها تمهيدًا لرفعها لمجلس الوزراء لدراسة توفير الإعتمادات اللازمة لتنفيذها خلال الفترة القادمة، موجهًا مسئولي شركة الكهرباء لدراسة إقامة مشروع لدعم منظومة الكهرباء بالقرى الثلاثة التى تعتمد على مولدات الديزل التى تعمل لساعات محدودة خلال اليوم، مع ضرورة العمل على جذب مستثمرين لإقامة مشروعات إستثمارية بالقرى الثلاثة، علاوة على دراسة الوضع القانوني لتحديد شروط تلزم هؤلاء المستثمرين بالمساهمة فى دعم وتنمية البنية الأساسية بهذه القرى، هذا وقد وعد حجازى الأهالى بدراسة جميع المطالب لإيجاد الحلول المناسبة لها طبقًا للأولويات ووفقًا للإمكانيات المتاحة.