أخبار عاجلة

أمن دمياط يكثف جهوده لضبط متهم باغتصاب طفلة لم تتجاوز الخامسة -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة -
محافظ أسوان: تأمين بحيرة ناصر لا يقل أهمية عن سيناء -
المدير الفني لبرشلونة: حزين للخسارة أمام اليوفنتوس.. وأشعر بالكابوس -
صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل -
مساء dmc - لقاء مع طلاب بالثانوية عامة مع الإعلامي أسامة كمال -
مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال -
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

محافظ أسوان يتفقد قرية كلابشة التابعة للعون الغذائي

Google+ Print
محافظ أسوان يتفقد قرية كلابشة التابعة للعون الغذائي محافظ أسوان يتفقد قرية كلابشة التابعة للعون الغذائي

11 سبتمبر 2016 | 7:30 مساءً

جانب من جولة المحافظ التفقدية

قام اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان، اليوم الأحد، بجولة مفاجئة لقرية كلابشة الجديدة المقامة على ضفاف بحيرة ناصر ضمن 3 قرى تابعة لمشروع العون الغذائي لشباب الخريجين والمنتفعين، وذلك أثناء عودته من مدينة أبو سمبل السياحية فور انتهاء زيارته الميدانية للعديد من المواقع والمشروعات الخدمية والتنموية بها والتى أستمرت على مدار يومى الجمعة والسبت.

وخلال جولته التفقدية عقد اللواء مجدي حجازي لقاء جماهيري مع أهالى القرية التي تضم 150 أسرة وتهدف لاستصلاح وزراعة 750 فدان من إجمالى ألفين فدان موزعة على الثلاث قرى، حيث تناول اللقاء مناقشة أهم المشكلات التى تعانى منها القرية وغيرها من قرى العون الغذائي، كما استمع المحافظ لمطالب الأهالي والتي تركزت فى توفير الكهرباء بشكل منتظم، بجانب بعض المشكلات الخاصة بالصحة والتعليم والرى والتموين.

وكلف المحافظ مدير التنمية الحضرية بالتنسيق مع مسئولي المجلس القروي للقرى وأيضًا مسئولي العون الغذائي لوضع تصور ودراسة كاملة لتنمية قرى العون الغذائي، ورفع المستوى المعيشي لأهلها من المقيمين فيها تمهيدًا لرفعها لمجلس الوزراء لدراسة توفير الإعتمادات اللازمة لتنفيذها خلال الفترة القادمة، موجهًا مسئولي شركة الكهرباء لدراسة إقامة مشروع لدعم منظومة الكهرباء بالقرى الثلاثة التى تعتمد على مولدات الديزل التى تعمل لساعات محدودة خلال اليوم، مع ضرورة العمل على جذب مستثمرين لإقامة مشروعات إستثمارية بالقرى الثلاثة، علاوة على دراسة الوضع القانوني لتحديد شروط تلزم هؤلاء المستثمرين بالمساهمة فى دعم وتنمية البنية الأساسية بهذه القرى، هذا وقد وعد حجازى الأهالى بدراسة جميع المطالب لإيجاد الحلول المناسبة لها طبقًا للأولويات ووفقًا للإمكانيات المتاحة.

2016-09-11

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا