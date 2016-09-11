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أوباما في ذكرى 11 سبتمبر: أمريكا قوية ولن تهزمنا القاعدة وداعش

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أوباما في ذكرى 11 سبتمبر: أمريكا قوية ولن تهزمنا القاعدة وداعش أوباما في ذكرى 11 سبتمبر: أمريكا قوية ولن تهزمنا القاعدة وداعش

الرئيس الأمريكي باراك أوباما (أرشيفية)

دعا الرئيس الأمريكي باراك أوباما الأمريكيين، اليوم الأحد، في الذكرى الـ15 لاعتداءات 11 سبتمبر إلى قبول التنوع في البلاد وعدم السماح لـ”الإرهابيين” بتقسيمها.

وقال في مراسم الذكرى في مبنى البنتاغون الذي شكل أحد أهداف الاعتداءات التي خلفت نحو 3 آلاف قتيل أن “القاعدة وتنظيم داعش يعلمان بأنهما لن يستطيعا إبداً إلحاق هزيمة بأمة قوية مثل أمريكا، في وقت يحاولان ممارسة الإرهاب أملاً بأن يدفعنا الخوف إلى أن نقف الواحد في وجه الأخر”، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.

وأضاف “لهذا السبب، من المهم اليوم أن نجدد تأكيد من نحن بوصفنا امة (…) لأننا نعلم بان تنوعنا ليس ضعفاً، أنه وسيبقى على الدوام احد اكبر مصادر قوتنا”.

وفي إشارة غير مباشرة إلى اقتراحات المرشح الجمهوري دونالد المثيرة للجدل، ذكر أوباما بأن أناساً “جاؤوا من كل أصقاع العالم، من كل الألوان، من كل الديانات” صنعوا من أمريكا ما هي عليه اليوم.

وندد الرئيس الأمريكي مراراً وبشدة بخطاب المرشح الجمهوري إلى البيت الأبيض، وعلى إثر حادث إطلاق النار في سان برناردينو بكاليفورنيا في ديسمبر (كانون الأول) الفائت، اقترح ترامب أن يمنع المسلمون موقتا من دخول الأراضي الأمريكية.

واعتبر أوباما أنه منذ اعتداءات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 فإن “التهديد تطور”.

وتابع متطرقاً إلى اعتداءات بوسطن وسان برناردينو واورلاندو إن “الإرهابيين يحاولون غالباً تنفيذ هجمات على نطاق ضيق لكنها تبقى دامية”.

وفي الساعة 8,46 (12,46 ت غ) حين اصطدمت أول طائرة مدنية مخطوفة بأحد برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك، التزم الرئيس الأمريكي أمام الكاميرات دقيقة صمت في المكتب البيضوي.

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