بالصور.. استمرار فعاليات مبادرة “مستقبلنا بأيدينا” في أسوان‎

تواصل وزارة التضامن الاجتماعي للأسبوع الرابع على التوالي تنفيذ سلسلة الورش التدريبية للشباب ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية ”مستقبلنا في أيدينا” لدعم الشباب وتمكينهم من العمل العام، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارتي التنمية المحلية والشباب والرياضة و بالشراكة مع عدد من الجمعيات الأهلية.

وقال أبو القاسم عبد المولي منسق المبادرة بمديرية التضامن الاجتماعي بأسوان إن تلك المبادرة جاءت استجابة لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتمكين الشباب سياسيًا عبر مشاركة فاعلة وواعية للشباب في التطوير من خلال المجالس المحلية التي تتفاعل مع مشاكل واحتياجات المواطن، من خلال تدريب 40 ألف شاب على مستوى الجمهورية يقوم كل شاب منهم بتوعية 100 شاب آخر للوصول إلي توعية 4 مليون شاب تستهدفهم المبادرة ومن خلال الزيارات الميدانية للمحافظات تبين أن معدلات التنفيذ تجاوزت الجدول الزمني المحدد.

وأشارت جمالات الراوي المدير التنفيذي بمؤسسة دعم الإعلام المحلي والتنمية الإنسانية بأسوان إلى أننا قمنا بتدريب 400 شاب حتى الآن من خلال 16 ورشة تدريبية بمدن نصر النوبة وسلوا وكلابشة ومدينة أسوان وسنقوم بعد عيد الاضحي المبارك بتدريب شباب مركز دراو، في حين قامت جمعية إدفو قبلي بتدريب 250 شاب آخرين بمركزي إدفو وبكوم أميو بإجمالي 650 شاب من مجموع 1000 شاب نستهدف تدريبهم بمحافظة أسوان.

وأضافت دكتورة علا عبد الموجود المدربة بالمبادرة أن تدريب الشباب يرتكز علي ما يقدمه الدستور الجديد من ضمانات للمحليات والتعرف علي الخطوات الإجرائية لعملية إدارة الحملة الانتخابية والكتل التصويتية للدائرة الانتخابية مع بناء خطة التحرك والبرنامج الانتخابي.