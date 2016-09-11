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ضبط 2 طن دقيق مدعم و 5,5 طن سكر تموين بأسوان

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ضبط 2 طن دقيق مدعم و 5,5 طن سكر تموين بأسوان ضبط 2 طن دقيق مدعم و 5,5 طن سكر تموين بأسوان

أرشيفية

تمكنت حملة لمباحث بأسوان، اليوم الأحد، من ضبط 2 طن دقيق مدعم و 5.5 طن سكر تموين قبل بيعهم فى السوق السوداء بأسوان.

وكانت مديرية التموين بالاشتراك مع مباحث التموين نفذتا حملة برئاسة المقدم محمد الدخيلي وكيل إدارة مباحث التموين بأسوان، والنقيب أحمد عبد العزيز لضبط التجار الجشعين  بمدينة ادفو، وتمكنت الحملة من ضبط 2 طن دقيق بلدي مدعم  و 5.5  طن سكر تميني مدعم،  و 420 كيس مكرونة مدعم زنة الواحد 350 جرام  و 12 كيلوم شاي مدعم، بمحل عز الدين م. ج. ، 45 عام، صاحب محل بقالة بدائرة مركز إدفو وذلك بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء.

تحرر عن ذلك المحضر رقم ( 12013 / 2016 م ) جنح مركز إدفو.

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