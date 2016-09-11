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بالفيديو – فيفيانو يتعملق أمام صلاح مرتين

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بالفيديو – فيفيانو يتعملق أمام صلاح مرتين بالفيديو – فيفيانو يتعملق أمام صلاح مرتين

تألق إيميليانو فيفيانو حارس سامبدوريا أمام محمد صلاح جناح روما في الدقيقة 73 من عمر لقاء الفريقين في الجولة الثالثة للدوري الإيطالي.

صلاح – الذي سجل هدف فريقه الأول – انفرد من الجبهة اليمنى وسددها قوية إلا أن فيفيانو تصدى للكرة وأخرجها لركنية.

وكانت المباراة قد توقفت لمدة ساعة بين الشوطين بسبب هطول الأمطار على ملعب أولمبيكو.

وسجل صلاح هدف فريقه الأول برأسية، لأول مرة في تاريخه في أوروبا. (طالع التفاصيل)

شاهد فرصة صلاح

ولكن قبل ذلك وفي الدقيقة 66 واصل صلاح تشكيل الخطورة لروما على مرمى سامبدوريا. ومن جديد يتألق فيفيانو.

وانفرد صلاح بمرمى سامبدوريا قبل أن يُسدد في الزاوية الضيقة للمرمى ولكن فيفيانو تألق وحمى مرمى فريقه.

شاهد الفرصة

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فيديو اليوم السابع

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