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بالفيديو – ' فرحة توتي ' +90.. صلاح يتألق ويسجل في فوز طويـــــل لروما

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بالفيديو – ' فرحة توتي ' +90.. صلاح يتألق ويسجل في فوز طويـــــل لروما بالفيديو – ' فرحة توتي ' +90.. صلاح يتألق ويسجل في فوز طويـــــل لروما

لديك فرانشيسكو توتي فأنت في أمان.. المخضرم كعادته حسم الأمر لروما في الدقائق الأخيرة.

روما واجه سامبدوريا في الجولة الثالثة من البطولة، والأول لديه 4 نقاط والثاني حصل على النقاط الكاملة.

لم ينتظر روما كثيرا، في الدقيقة الثامنة سجل محمد صلاح الهدف الأول لروما من رأسية لأول مرة في أوروبا مستغلا عرضية دييجو بيروتي. (طالع التفاصيل)

روما كان على موعد مع نهاية حزينة للشوط الأول، بعد هدف رائع من لويس موريل في الدقيقة 18 وأخر من المخضرم فابيو كوالياريلا في الدقيقة 41.. 2-1 للسامب.

الأمطار تنقذ روما

تسببت الأمطار في توقف المباراة بين الشوطين لمدة ساعة كاملة في ظل تردد الحكم في استكمال أو إلغاء اللقاء مع استكماله لاحقا.

ولكن بعد ساعة قرر الحكم استكمال اللقاء لينتفض الذئاب مع نزول توتي.

أول لمسات توتي الساحرة وضعت إدين دجيكو أمام المرمى، ليمر المهاجم البوسني من حارس سامبدوريا إيميليانو فيفيانو ويسجل في الدقيقة 70.

ما تلى ذلك كان سيل هجومي وفرص ضائعة لروما، إلى أن حصل دجيكو على ركلة جزاء في الدقيقة 92.

توتي لم يكذب خبرا، وضعها في الشباك مع الدقيقة 93 ليعطي روما 3 نقاط غالية وضعته في المركز الثاني مؤقتا بـ7 نقاط بالتساوي مع نابولي.

أما سامبدوريا فتراجع للمركز الخامس بـ6 نقاط.

احتفال توتي كعادته كان لقطة المباراة.. مع جمهور الذئاب!

شاهد الأهداف

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فيديو اليوم السابع

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