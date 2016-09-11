بالفيديو – فرحة الكابيتانو.. توتي يُحتضن جمهور روما ويواصل عادته المفضلة

انفجرت الصرخات والدموع والفرحة الهيستيرية. فرانشيسكو توتي يُسجل في الدقيقة الأخيرة وروما يفوز على سامبدوريا.

روما يفوز على سامبدوريا بثلاثية مقابل هدفين في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي. (طالع التفاصيل)

وسجل محمد صلاح هدفا لروما ضد سامبدوريا بعد رأسية لأول مرة في مسيرته الأوروبية. (طالع التفاصيل)

وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة وعندما انتظر الجميع صافرة النهاية احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لروما حولها الملك توتي بنجاح.

واحتفل القائد توتي بطريقة هيستيرية مع جماهير روما في مشهد رائع للغاية أسدل الستار على المباراة بفوز روما.

وحافظ توتي على سجله التهديفي في الدوري الإيطالي. فملك روما سجل في كل المواسم التي لعبها في المسابقة منذ موسم 1994-95.

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