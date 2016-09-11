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بالفيديو – التعثر الأول.. قطار تشيلسي يتوقف عند محطة سوانزي

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بالفيديو – التعثر الأول.. قطار تشيلسي يتوقف عند محطة سوانزي بالفيديو – التعثر الأول.. قطار تشيلسي يتوقف عند محطة سوانزي

فشل تشيلسي في تحقيق الفوز لأول مرة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم. نقطة واحدة من مواجهة العنيد سوانزي.

وتعادل تشيلسي أمام مستضيفه سوانزي بثنائية لكل فريق في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

أهداف المباراة جاءت عن طريق ديجو كوستا ثنائية وجيلفي سيجوردسون وليروي فير لسوانزي.

ووصل تشيلسي إلى النقطة العاشرة من 3 انتصارات وتعادل في المركز الثاني. بينما حقق سوانزي النقطة الرابعة ليصل للمركز الـ13.

مباراة المتغيرات العديدة. بداية قوية للموج الأزرق وهدف أول لكوستا بعد تمريرة رائعة من أوسكار.

شوط أول عنوانه، تشيلسي وحده في الميدان وسوانزي لا يهاجم ولا حتى يدافع.

ولكن في الشوط الثاني انقلب الحال رأسا على عقب. خطأ غريب من تيبو كورتوا والنتيجة ركلة جزاء لسوانزي وهدف التعادل عن طريق سيجوردسون.

بعدها مباشرة وفي الدقيقة 62 سقط جاري كاهيل مدافع تشيلسي لينفرد فير بالمرمى ويضعها بسهولة في الشباك والطاولة تنقلب تماما.

وقبل 10 دقائق من النهاية سجل كوستا هدف التعادل بطريقة رائعة بعد مقصية من داخل منطقة الجزاء.

بعدها حاول تشيلسي تسجيل الهدف الثالث ولكن كل المحاولات فشلت لتنتهي المباراة بالتعادل.

شاهد الأهداف

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فيديو اليوم السابع

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