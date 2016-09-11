كلينتون تغادر مبكرا حفل تأبين ضحايا 11 سبتمبر لإصابتها بوعكة صحية

غادرت مرشحة الحزب الديمقراطي الأمريكي في الانتخابات الرئاسية هيلاري كلينتون اليوم الأحد فجأة ومبكرا حفل تأبين ضحايا أحداث الحادي عشر من سبتمبر، في الذكرى الخامسة عشر لها، بعد شعورها بالإصابة بالحمى (ارتفاع درجة الحرارة).
ونقلت صحيفة (نيويورك ديلي نيوز) الأمريكية – على موقعها الإلكتروني عن بيان للحملة الانتخابية لكلينتون – القول إن كلينتون غادرت الحفل بعد فترة قصيرة من بدايته بعد شعورها بارتفاع درجة الحرارة.
وأثيرت الأسئلة حول صحة كلينتون بعد أن قال مراسل فوكس نيوز أن كلينتون عانت “وعكة صحية عارضة” على ما يبدو أثناء المراسم في مانهاتن. وقال المراسل إن كلينتون بدت شاحبة خلال تركها الحفل في وقت سابق مما كان متوقعا.
وقال معسكر حملة كلينتون – في بيان – إن المرشحة شعرت “بارتفاع الحرارة”، وذهبت إلى شقة ابنتها تشيلسي كلينتون في مانهاتن، مضيفا أنها تشعر بتحسن.
أ ش أ