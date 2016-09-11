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كلينتون تغادر مبكرا حفل تأبين ضحايا 11 سبتمبر لإصابتها بوعكة صحية

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كلينتون تغادر مبكرا حفل تأبين ضحايا 11 سبتمبر لإصابتها بوعكة صحية كلينتون تغادر مبكرا حفل تأبين ضحايا 11 سبتمبر لإصابتها بوعكة صحية

 هيلاري كلينتون – أرشيفية

غادرت مرشحة الحزب الديمقراطي الأمريكي في الانتخابات الرئاسية هيلاري كلينتون اليوم الأحد ‏فجأة ومبكرا حفل تأبين ضحايا أحداث الحادي عشر من سبتمبر، في الذكرى الخامسة عشر لها، بعد شعورها بالإصابة بالحمى ‏ (ارتفاع درجة الحرارة).‏

ونقلت صحيفة (نيويورك ديلي نيوز) الأمريكية – على موقعها الإلكتروني عن بيان للحملة الانتخابية لكلينتون – القول إن كلينتون غادرت الحفل بعد فترة ‏قصيرة من بدايته بعد شعورها بارتفاع درجة الحرارة.‏

وأثيرت الأسئلة حول صحة كلينتون بعد أن قال مراسل فوكس نيوز أن كلينتون عانت “وعكة صحية عارضة” على ما يبدو أثناء ‏المراسم في مانهاتن. وقال المراسل إن كلينتون بدت شاحبة خلال تركها الحفل في وقت سابق مما ‏كان متوقعا.‏

وقال معسكر حملة كلينتون – في بيان – إن المرشحة شعرت “بارتفاع الحرارة”، وذهبت إلى شقة ابنتها تشيلسي كلينتون في مانهاتن، مضيفا أنها تشعر بتحسن.‏

أ ش أ

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