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«سيميوني» يكشف عن قائمة أتلتيكو مدريد في أبطال أوروبا

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«سيميوني» يكشف عن قائمة أتلتيكو مدريد في أبطال أوروبا «سيميوني» يكشف عن قائمة أتلتيكو مدريد في أبطال أوروبا

سيميوني – صورة أرشيفية

استدعى المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني، الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير، اليوم الأحد، 19 لاعبًا لخوض مباراة الجولة الأولى بدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا أمام بي إس في آيندهوفن الهولندي، الثلاثاء المقبل.

وبحسب “فرانس برس”، استبعد سيميوني من القائمة الغاني توماس بارتي والكراوتي شيمي فرساليكو بقرار فني.

ولم يستدع المدير الفني للفريق، الذي يسافر غدًا الإثنين إلى هولندا، توماس من بداية الموسم، فيما استبعد فرساليكو من ثلاث قوائم من أصل أربع تتضمن الخاصة بلقاء التشامبيونز ليج.

ويغيب عن القائمة للإصابة الإيطالي أليسيو تشيرتشي وميجل أنخل مويا.

وتضم القائمة كلاً من يان أوبلاك وأندريه مورييرا في حراسة المرمى، وخوانفران توريس وستيفان سافيتش وخوسيه ماريا خيمينيز ودييجو جودين ولوكاس هرنانديز وفيليبي لويس وأوجوستو فرنانديز في الدفاع، وجابي فرنانديز وتياجو مينديش ويانيك كاراسكو وكوكي وريسوريكسيون وساؤول نيجيز ونيكولاس جايتان في وسط الملعب، وفرناندو توريس وكيفين جاميرو وأنخل كوريا وأنطوان جريزمان في الهجوم.

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