26 أكتوبر.. أولى جلسات نظر قضية أحداث عنف عين شمس

حددت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار سري الجمل، جلسة 26 أكتوبر المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة 3متهمين على خلفية اتهامهم بأحداث عنف “عين شمس”، والتي وقعت في 17 يناير 2014.

وحددت المحكمة الدائرة رقم 5 بمحكمة جنايات القاهرة “دائرة إرهاب”، والتي يرأسها المستشار شعبان الشامي، لنظر القضية.

وتضم قائمة المتهمين في القضية محمد إبراهيم عبدالخالق “طاهي”، ورامي محمد مصطفى “طالب بكلية التكنولوجيا بالمطرية”، وعمرو حسن محمد “عامل ديليفري”.

وزعمت النيابة قيام المتهمين في يوم 17 يناير 2014 بدائرة قسم شرطة عين شمس، بالإنضمام وأخرين مجهولين إلى عصابة هاجمت سكان المنطقة، من المخالفبن لهم سياسيًا.

ووجهت لهم النيابة تهم مقاومة السلطات، وتهديد السلم العام، والإعتداء على عناصر الشرطة، وقطع الطريق، والتظاهر، واستعراض القوة والتلويح بالعنف.

وادعت النيابة أنه وقعت نتيجة هذه التظاهرات 3 قتلى من أهالي المنطقة، من الذين حاولوا التصدي لمظاهراتهم والتعدي عليهم لإجبارهم على فض تظاهراتهم، وهم الطفل مصطفى خالد محمد رياض، وصهيب محمد أحمد بكير، ومحمد أحمد عبدالسلام الزهيري.