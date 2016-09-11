بالفيديو.. «توتي» يقود روما لفوز قاتل على سامبدوريا

سجل النجم الإيطالي المخضرم فرانشيسكو توتي، هدفا قاتلا في الدقيقة 93 ليقود فريقه روما لتحقيق فوز ثمين وصعب على ضيفه سامبدوريا بثلاثة أهداف مقابل هدفين عصر اليوم، الأحد، ضمن الجولة الثالثة للدوري الايطالي الممتاز في مباراة استمرت اكثر من 3 ساعات.

وتوقفت المباراة لأكثر من ساعة كاملة بين الشوطين بسبب هطول الامطار بغزارة قبل أن يقرر الحكم استئناف اللقاء.

وشارك النجم المصري الدولي محمد صلاح ضمن التشكيلة الأساسية لفريقه روما، في خط هجوم الفريق برفقة دييجو بيروتي وستيفان شعراوي، وقدم أداءً جيدا وسجل الهدف الأول لفريق.

وسجل صلاح الهدف الأول لفريق روما مبكرا في الدقيقة السابعة من ضربة رأس رائعة بعدما تلقى تمريرة عرضية من جهة اليسار من الأرجنتيني دييجو بيروتي.

يذكر أن محمد صلاح أهدر ثلاثة فرص محققة لتسجيل هدف آخر بسبب تألق حارس مرمى سامبدوريا.

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