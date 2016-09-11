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مقتل 5 عراقيين من أسرة واحدة في انفجار عبوة ناسفة جنوب بغداد

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مقتل 5 عراقيين من أسرة واحدة في انفجار عبوة ناسفة جنوب بغداد مقتل 5 عراقيين من أسرة واحدة في انفجار عبوة ناسفة جنوب بغداد

انفجار_أرشيفية

لقى خمسة عراقيين من أسرة واحدة مصرعهم نتيجة انفجار عبوة ناسفة، اليومالأحد، جنوبي العاصمة العراقية(بغداد).

وذكرت خلية الإعلام الحربي بقيادة العمليات المشتركة أن العبوة الناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق المؤدي إلي مسجد “الريان” في منطقة عرب جبور ضمن قطاع عمليات الفرقة السادسة بالجيش وانفجرت باتجاه سيارة تستقلها أسرة من رجل وزوجته وأبنائه الثلاثة مما أدي إلي مقتلهم جميعا.

وتشهد العاصمة العراقية عمليات تفجير بعبوات ناسفة وسيارات مفخخة وهجمات انتحارية بأحزمة ناسفة بين الحين والأخر، يقف وراءها تنظيم (داعش) الإرهابي لزعزعة أمن بغداد ، الأكبر من حيث عدد السكان، حيث يبلغ تعدادها حوالي 7 ملايين نسمة، وصنفتها الأمم المتحدة وفق إحصاءات بعثتها بالعراق (يونامي) بأنها الأعلى من حيث ضحايا العنف والإرهاب بين محافظات العراق.

أ ش أ

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