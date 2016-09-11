الجيش التونسى ينقذ 8 تونسيين من الغرق أثناء محاولتهم الهجرة إلى إيطاليا

أنقذت وحدات الحرس البحرية التابعة للجيش التونسى، اليوم الأحد، 8 تونسيين كانوا على زورق مطاطى، فى محاولة للهجرة إلى إلى إيطاليا، وأفادت وزارة الدفاع التونسية، فى بيان أصدرته اليوم الأحد، أنه على إثر ورود معلومات عن تواجد زورق مطاطى يقل 8 تونسيين يطلبون النجدة إثر تعرض زورقهم المطاطى إلى تسرب مياه داخله، وعلى الفور تم توجيه وحدتين عائمتين تابعتين للجيش التونسي، قامت بإغاثتهم على مسافة 18 كلم جنوب مدينة قليبية التونسية.

وأوضح البيان أن المجموعة التى كانت على الزورق المطاطى أفادت بأنها أبحرت صباح اليوم من شاطئ بنى خيار للتوجه خلسة نحو بنتيلاريا الإيطالية، وقد تم نقلهم إلى ميناء قليبية وتسليمهم للحرس الوطني.