الاجتماع الأمني - 10 ألاف مشجع لمباراة الزمالك والوداد.. وتحديد طريقة الدخول

انعقد مساء أمس السبت، الاجتماع الأمني لمباراة الزمالك والوداد البيضاوي المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحضر الاجتماع ممثل عن نادي الزمالك، بالإضافة لعامر حسين ممثل عن اتحاد الكرة المصري ومندوب عن شركة فالكون المكلفة بتأمين المباراة.

الأمن وافق على حضور 10 ألاف متفرج، منهم 500 دعوة غير مخصصة للجمهو العادي.

وخلال الاجتماع، أكد الأمن أنه سيتعامل مع تأمين ملعب المباراة على أنه منشأة عسكرية، مؤكدين أنه سيرفضون أي تجاوزات من أي طرق من الأطراف لضمان خروج المباراة بصورة جيدة.

اتفق الأمن أيضا على دخول الشخصيات الـ VIP من بوابة (1) وعددهم 50 فرد.

وتم تخصيص بوابة (2) للصحافة والإعلام وطاقم الحكام، أما باقي البوابات 3 و4 و5 و6 و7 سيكونوا مخصصين للجمهور.

الاستاد سيفتح أبوابه في الساعة الواحدة ظهرا، فيما سيغلق الأبواب في الساعة السادسة مساء.

الأمن اتفق أيضا مع كل الأطراف على عقد اجتماع تنسيقي آخر يوم الخميس المقبل في الساعة الخامسة عصرا بالإسكندرية.

ويستعد الزمالك لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي يوم 16 سبتمبر الجاري، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.