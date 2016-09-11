في انتقالات الفضائيات - شوبير وشلبي وحازم.. أين تشاهد مذيعك المفضل

قريبا جدا قد لا تجد حازم إمام في قناة الحياة، أين ذهب الإمبراطور؟ اكتب معي تردد قناة ONSport وستجد الثعلب هناك، وربما حالفك الحظ ووجدت صديقه الدائم سيف زاهر يجلب بجوار المخضرم مدحت شلبي أو في مقعده حيث يستعد شالابوكا ليطرب آذان الجماهير بالتعليق على مباراة مشتعلة من الدوري.

ربما تفتح صدى البلد في الساعة الـ11 لتعرف رأي أحمد شوبير في قضية جديدة تثير الرأي العام، لن تجده؟ لا تقلق، فالرجل الذي بدأ طفرة الإعلام الرياضي لا يعرف الراحة، وفد يخوض تجربة جديدة قريبا.

الأمر أشبه بموسم انتقالات اللاعبين، لكن هذه المرة مع المعلقين ومقدمي البرامج الرياضية في مصر. وFilGoal.com يقودك لمعرفة أين ستجد محللك أو مقدم برامجك المفضل في الموسم المقبل.

ONSport

يستمر المخضرم مدحت شلبي في قيادة الاستوديو التحليلي لقناة OnSport، ويقدم برنامجه الشهير مساء الأنوار 3 أيام في الاسبوع بالإضافة إلى برنامج ثان وهو الحصاد.

وينضم إلى "شالابوكا" عضو جديد في الاستوديو التحليلي كمقدم هو سيف زاهر.

سيف عضو اتحاد الكرة يترك شبكة قنوات الحياة بعد رحلة امتدت أكثر من 3 سنوات، ويتجه إلى أون تي في.

ويقدم سيف الاستوديو التحليل بالتناوب مع مدحت شلبي. وكذلك يستعد قريبا لتقديم برنامج جديد يبث يومين في الأسبوع.

سيف زاهر لم يكن الوحيد الذي ترك قناة الحياة، بل هناك النجم الذي صنع اسما إعلاميا رائعا هناك وهو أيقونة نادي الزمالك حازم إمام.

الإمبراطور ينضم إلى شبكة أون سبورت بعدما كان أحد أصعب الصفقات التي أبرمتها الشبكة إذ وجدت منافسة طاحنة من DMC على خدمات الثعلب الصغير.

حازم إمام سيقدم برنامجا اسبوعيا جديدا في ONtv، وينضم لكتيبة المحللين في الاستوديو الذي يغطي مباريات الدوري المصري.

ولم يكن حازم الإضافة الوحيدة لاستوديو تحليل أون سبورت، بل يصاحبه هاني رمزي ومعه أيمن يونس، مع نجوم شبكة ON طه إسماعيل وفاروق جعفر ومجدي عبد الغني وعلي ماهر.

DMC

تخوض DMC تجربة شبابية بمنح دور البطولة لإبراهيم فايق ومعه كذلك إبراهيم عبد الجواد في تقديم البرامج والاستوديوهات التحليلية.

إبراهيم فايق ترك CBC بعد رحلة طويلة بدأها مع مودرن سبورت واستمرت في CBC Extra قبل أن يصبح السوبر في القناة الرئيسية للشبكة.

ورحل إبراهيم فايق ليقدم الاستوديو التحليلي للدوري المصري في DMC وبرنامجا يوميا يبث في الـ11 مساء.

في الاستوديو ستجد الأستاذ حسن المستكاوي والصقر أحمد حسن وأحد أهم نجوم الأهلي والزمالك زكريا ناصف.

وتتفاوض الشبكة مع المعلم حسن شحاتة بعد رحيل الأخير عن تدريب طلائع الجيش لينضم إلى كتيبة المحللين.

ولازال الاستديو الذي يرأس تحريره أحمد درويش يستعد ويعد بالمزيد من النجوم في سوق مليء باللاعبين أصحاب الخبرات الكبيرة.

أما إبراهيم عبد الجواد الذي كان نجما شابا لامعا في الفضائية المصرية ولاعبا رئيسيا في الاستوديو التحليلي لقناة MBC Masr فيقدم برنامجا اسبوعيا في DMC يستعرض حصادا للدوري الممتاز.

وتبث شبكة DMC مجموعة كبيرة من مباريات الدرجة الثانية يقود الاستوديو فيها محمد الليثي المقدم الشهير من قناة الأهلي سابقا.

ويحلل تلك المباريات الثنائي خالد بيبو ومحمد عمارة مع أحد نجوم الزمالك لم يتم الإعلان رسميا عن التعاقد معه.

شوبير إلى Ten؟

وعلم FilGoal.com أن شبكة قنوات Ten التي قد تحصل شركة بريزنتيشن على حقوقها تتفاوض مع الإعلامي المخضرم أحمد شوبير.

شوبير يدرس العرض الذي يشمل الحصول على ملخصات للدوري المصري مع حق استخدام مراسلين داخل الملاعب المختلفة خلال الموسم المقبل.

وأخيرا، يأتي سؤال أين يمكنك مشاهدة الدوري المصري؟

حتى الآن هناك 3 شبكات تبث مباريات الدوري المصري هي ONTv وDMC مع التلفزيون المصري ممثلا في النيل للرياضة.

شبكة أون تي في تحافظ على حقوق الدوري المصري للموسم الثاني على التوالي، وقدمت قناة متخصصة للرياضة هي ONSport.

القناة متاحة على نايل سات تحت تردد 10853 أفقي، مع معدل ترميز: 3/4 و27500.

أما DMC فهي شبكة تظهر حديثا وقد دخلت في اندماج مع شبكة OnTv.

وشبكة DMC يمكنك العثور عليها تحت تردد 11449 أفقي مع معدل ترميز: 3/4 و27500.