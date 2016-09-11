مدرب الإسماعيلي السابق لـ في الجول: أوتاكا ' شبح لاعب كبير ' .. أنصحه بالاعتزال

قال خالد القماش المدير الفني السابق للإسماعيلي إنه لا يتحمل مسؤولية عدم استكمال جون أوتاكا لتعاقده وعدم انضمامه لصفوف الدراويش.

الإسماعيلي أعاد أوتاكا لصفوف الفريق مرة أخرى بعد رحيله عنه منذ 14 عاما قبل أن يقرر فسخ عقده مع اللاعب بسبب "ضعف المستوى". ليتقدم جون بشكوى ضد النادي.

وقال القماش لـFilGoal.com: "من يتحمل المسؤولية هو من تعاقد معه، لم يستمع أحد لرغبتي في أن يؤجل التعاقد حتى نزول اللاعب للملعب والوقوف على قدراته".

وواصل القماش "أوتاكا عديم اللياقة ولابد أن نعرف أن هذا الأمر طبيعي لأنه لم يلعب لمدة موسمين قبل قدومه للإسماعيلي".

وأضاف "أوتاكا حاليا شبح لاسم كبير، أنصحه أن يعتزل لأنه لن يجد نادي يضمه".

وكان أوتاكا قد شن هجوما قاسيا على القماش، متهما إياه بالاهتمام بالرد على هاتفه المحمول على حساب التدريب. (طالع التفاصيل)