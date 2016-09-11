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الجيش التونسي ينقذ 8 تونسيين من الغرق أثناء محاولتهم الهجرة إلى إيطاليا

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الجيش التونسي ينقذ 8 تونسيين من الغرق أثناء محاولتهم الهجرة إلى إيطاليا الجيش التونسي ينقذ 8 تونسيين من الغرق أثناء محاولتهم الهجرة إلى إيطاليا

مهاجرين – أرشيفية

أنقذت وحدات الحرس البحرية التابعة للجيش التونسي، اليوم الأحد،8 تونسيين كانوا على زورق مطاطي،في محاولة للهجرة إلى إلى إيطاليا.

وأفادت وزارة الدفاع التونسية،في بيان أصدرته اليوم الأحد،أنه على إثر ورود معلومات عن تواجد زورق مطاطي يقل 8 تونسيين يطلبون النجدة إثر تعرض زورقهم المطاطي إلى تسرب مياه داخله،وعلى الفور تم توجيه وحدتين عائمتين تابعتين للجيش التونسي،قامت بإغاثتهم على مسافة 18 كلم جنوب مدينة قليبية التونسية.

وأوضح البيان أن المجموعة التي كانت على الزورق المطاطي أفادت بأنها أبحرت صباح اليوم من شاطئ بني خيار للتوجه خلسة نحو بنتيلاريا الإيطالية،وقد تم نقلهم إلى ميناء قليبية وتسليمهم للحرس الوطني.

أ ش أ

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