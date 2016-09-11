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هيلاري وترامب يقطعان حملتهما الانتخابية إحياء لذكرى 11 سبتمبر

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هيلاري وترامب يقطعان حملتهما الانتخابية إحياء لذكرى 11 سبتمبر هيلاري وترامب يقطعان حملتهما الانتخابية إحياء لذكرى 11 سبتمبر

برجى التجارة فى أمريكا – صورة أرشيفية

قام مرشحا الرئاسة الأمريكية هيلارى كلينتون ودونالد ، اليوم الأحد، بزيارة موقع برجى مركز التجارة المنهارين فى نيويورك؛ إحياء للذكرى الخامس عشرة لهجمات 11 سبتمبر.

وقرر مرشحا الرئاسة قطع حملتهما الانتخابية إحياء لهذه المناسبة، كان ترامب قد وصل إلى منطقة مانهاتن يرافقه عدد من مساعديه من بينهم عمدة مدينة نيويورك الأسبق رودى جوليانى وحاكم ولاية نيو جيرسى كريس كريستي.

ووصلت منافسته هيلارى بعد ذلك بدقائق غير أنهما لم يظهرا معا أثناء وقوفهما لحظة صمت إحياء لذكرى ضحايا هجمات 11 سبتمبر.وقد وقف إلى جوار هيلارى حاكم ولاية نيويويورك أندرو كومو وعمدة نيويورك السابق مايكل بلومبرج وعمدة المدينة الحالى بيل دى بيلاسيو.

كان الرئيس الأمريكى باراك أوباما قد وقف فى الساعة 8:46 صباح اليوم لحظة صمت فى البيت الأبيض فى مراسم مغلقة توجه بعدها إلى مقر وزارة الدفاع الأمريكية لحضور مراسم تأبين ضحايا هجمات 11 سبتمبر، وذلك بحضور وزير الدفاع الأمريكى آشتون كارتر ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد.

أ.ش.أ

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