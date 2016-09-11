خفر السواحل الإيطالي ينقذ 3400 مهاجراً قبالة السواحل الليبية

أعلن خفر السواحل الإيطاليون، اليوم الأحد، إنقاذ حوالى 1100 مهاجر الأحد قبالة سواحل ليبيا ما يرفع العدد الإجمالى للمهاجرين الذين تم انقاذهم فى نهاية الأسبوع ألى 3400، وأوضح خفر السواحل الإيطاليون الذين ينسقون عمليات الإغاثة فى هذا القسم من البحر المتوسط أن ألمهاجرين الذين أنقذوا الأحد انطلقوا من ليبيا فى ثمانية زوارق مطاطية مكتظة ومركبى صيد، حسبما أفادت “فرانس برس”.

وقامت بإسعافهم سفن تابعة لخفر السواحل والبحرية الإيطالية وسفينة بريطانية مشاركة فى عملية “صوفيا” البحرية الأوروبية لمكافحة مهربى المهاجرين، إضافة إلى سفينة عسكرية إيرلندية وعدد من السفن الإنسانية.

وأعلنت سفينة “أكواريوس” التى تستأجرها منظمتا “إس أو إس المتوسط” وأطباء بلا حدود انتشال 552 شخصا بينهم نساء وأطفال.فى هذه الأثناء، كان الأشخاص الذين تمت إغاثتهم السبت فى 18 زورقا متهالكا وعددهم يزيد على 2300 شخص، يواصلون طريقهم إلى إيطاليا، ومن المتوقع أن يصلوا الإثنين الى مرافئ عدة فى صقلية.وتفيد أرقام أصدرتها وزارة الداخلية الإيطالية صباح الجمعة أن 124500 شخص وصلوا منذ مطلع العام إلى سواحل هذا البلد، جميعهم تقريبا يتحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء، وهو عدد مماثل لنحو 122 ألف مهاجر تم إحصاؤهم خلال الفترة ذاتها من العام 2015.

غير أن إيطاليا تواجه مشكلة مع إغلاق حدودها الشمالية بحكم الأمر الواقع، ما يقطع الطريق على القسم الأكبر من المهاجرين المتدفقين إليها ويشكل ضغطا متزايدا على مراكز إيواء اللاجئين التى تستقبل حاليا 155 ألف لاجئ، بالمقارنة مع 66 ألفا نهاية 2014 و103 آلاف نهاية 2015.