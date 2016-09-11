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انهاء خصومة ثأرية بمركز نجع حمادي وسط غياب الأمن‎

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انهاء خصومة ثأرية بمركز نجع حمادي وسط غياب الأمن‎ انهاء خصومة ثأرية بمركز نجع حمادي وسط غياب الأمن‎

أرشيفية

تمكنت القيادات الشعبية بمركز نجع حمادي، اليوم الأحد، من إنهاء خصومة ثأرية بين أبناء قبيلة ” البلابيش” بقرية حمره دوم ، وسط غياب الأجهزة الأمنية والتنفيذية.

تعود أحداث الخصومة إلى قرابة 12 عامًا، عندما لقي حسن عبد النعيم محمود 40 سنة مصرعه، اثر إصابته بطلقات نارية، أثناء حضوره عرس بالقرية، وتبين قيام راشد حسن محمود، من أبناء عمومته بإصابته عن طريق الخطأ.

وقدم نجل المتهم ” القودة ” لنجل المجني عليه وشقيقه، بحضور عدد كبير من أهالي القرية والقرى المجاورة والمراكز المجاورة، واتفق الجميع على انهاء الخصومة بين الطرفين تمامًا، وسط غياب تام للأجهزة الأمنية والتنفيذية.

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