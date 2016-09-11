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رئيس بعثة الحج: ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج المصريين لـ22 حالة

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رئيس بعثة الحج: ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج المصريين لـ22 حالة رئيس بعثة الحج: ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج المصريين لـ22 حالة

أرشيفية

أعلن اللواء سيد ماهر مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية، الرئيس التنفيذى لبعثة الحج المصرية، ارتفاع عدد الوفيات في صفوف الحجاج المصريين إلى 22 حالة.

وأوضح اللواء ماهر في تصريح له أن المتوفين 7 حجاج من بعثة القرعة، و9 من بعثة السياحة، وحاجين من بعثة الجمعيات، فضلا عن 4 حجاج من حجاج الفرادى، مشيرًا إلى أنه تم دفنهم جميعا بالأراضى المقدسة بعد استئذان أهليتهم فى .

وحول الحجاج المحجوزين بالمستشفيات، أكد اللواء ماهر أن إجمالى عدد الحجاج المحجوزين بالمستشفيات بلغ 19 حاجا، من بينهم 8 حجاج من بعثة القرعة، و8 حجاج من بعثة السياحة، و3 حجاج من بعثة الجمعيات، مشيرًا إلى أنه تم بالتنسيق مع السلطات السعودية تصعيدهم إلى عرفات بواسطة سيارات الإسعاف، وإعادتهم مرة أخرى للمستشفيات بعد صلاة المغرب لاستكمال علاجهم.

وأشار إلى أن الحالة العامة لحجاج البعثة الرسمية جيدة، مؤكدا عدم ظهور أية أمراض وبائية أو معدية بين صفوف الحجاج حتى الآن، لافتا في الوقت نفسه إلى أن البعثة الطبية تجري جلسات الغسيل الكلوى بانتظام لـ 25 حاجا، من بينهم 17 حاجا من بعثة القرعة، و8 حجاج من بعثة الجمعيات، وأنه سيتم إجراء جلسات الغسيل الكلوى لهم بمنطقة المشاعر المقدسة.

 

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