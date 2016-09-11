حجاج الإمارات يبدأون النفرة من عرفات إلى مزدلفة بانسيابية

بدأ حجاج الإمارات مع قرب غروب شمس هذا اليوم التاسع من شهر ذي الحجة الجاري بالتوجه إلى مشعر الله الحرام مزدلفة ، بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات، وقضاء ركن الحج الأعظم.

وتم تفويج حجاج الدولة بسلام وسلاسة وسهولة كبيرة من خلال بعثة الحج الرسمية للإمارات .

حيث تم اختيار حجاج الدولة ليكونوا أول الأفواج المنتقلة عبر قطار المشاعر المقدسة من عرفات إلى مزدلفة.

ويؤدي ضيوف الرحمن عقب وصولهم إلى مزدلفة صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير اقتداءً بسنة المصطفى صلى الله علية وسلم ، ويلتقطوا بعدها الجمار، ويبيتون هذه الليلة في مزدلفة ، ثم يتوجهون إلى منى بعد صلاة فجر يوم غدٍ عيد الأضحى لرمي جمرة العقبة ونحر الهدي.

وتعد النفرة من عرفات إلى مزدلفة المرحلة الثالثة من مراحل تنقلات حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة لأداء مناسك حجهم.