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18 سبتمبر.. جلسة خاصة لنظر قضايا يوم 15 سبتمبر بسبب إجازة العيد

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18 سبتمبر.. جلسة خاصة لنظر قضايا يوم 15 سبتمبر بسبب إجازة العيد 18 سبتمبر.. جلسة خاصة لنظر قضايا يوم 15 سبتمبر بسبب إجازة العيد

>أحمد متولى

قررت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار سرى الجمل، تحديد جلسة خاصة يوم الأحد المقبل الموافق 18 سبتمبر الحالى، لنظر جميع القضايا التى كان مقرر نظرها الخميس المقبل الموافق 15 سبتمبر.

 

جاء قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة، بعد أن تم تحديد فترة إجازة العيد من قبل ، لتبدأ من اليوم وحتى الخميس المقبل، بعد أن كان مقررا لها من السبت حتى الأربعاء، وفقا للموعد الفلكى الذى كان محددا لعيد الأضحى.

 

وقامت المحكمة بتوزيع منشور على كل الدوائر، من أجل تأجيل موعد انعقاد جلسات يوم 15 سبتمبر، إداريا، إلى الجلسة الخاصة المقرر لها فى 18 سبتمبر.


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