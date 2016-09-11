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رئيس الوزراء الفرنسي يحذر من هجمات إرهابية جديدة

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رئيس الوزراء الفرنسي يحذر من هجمات إرهابية جديدة رئيس الوزراء الفرنسي يحذر من هجمات إرهابية جديدة

رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس_أرشيفية

حذر رئيس الوزراء الفرنسي، مانويل فالس، اليوم الأحد، من هجمات جديدة في فرنسا، لكنه قال إن اقتراحات الرئيس السابق نيكولا ساركوزي لتعزيز الأمن ليست الطريقة الصحيحة للتعامل مع التهديدات، حسبما ذكرت “رويترز”.

ووضعت العاصمة الفرنسية في حالة تأهب قصوى في الأسبوع الماضي عندما قال مسؤولون فرنسيون إنهم فككوا “خلية إرهابية” خططت لمهاجمة محطة للسكك الحديدية في باريس بتوجيه من تنظيم داعش.

وقال مانويل فالس في مقابلة مع إذاعة أوروبا1 اليوم الأحد “في الأسبوع الحالي أحبطنا هجومين على الأقل.”

وأضاف أن هناك 15 ألف شخص تحت رقابة الشرطة وأجهزة المخابرات وأنهم في عملية التحول لمتطرفين.

وقال فالس “سيكون هناك هجمات جديدة وسيكون هناك ضحايا أبرياء وهذا أيضا دوري لأخبر الشعب الفرنسي بالحقيقة.”

كان ساركوزي قال إن فرنسا في حاجة للحزم مع المتشددين عن طريق إنشاء محاكم خاصة ومراكز احتجاز بهدف تعزيز الأمن.

واقترح ساركوزي أن تقوم فرنسا بانتظام بوضع المواطنين الذين يشتبه في أن لهم صلات بمتشددين في مراكز احتجاز خاصة.

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