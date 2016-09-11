وزير الداخلية لمصابي الشرطة: ستظلون دومًا درعًا قويًا لحماية مقدرات الوطن

زار وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، اليوم الأحد، مصابي الشرطة ممن يخضعون للعلاج في عدد من المستشفيات لتفقد أوجه الرعاية الطبية المقدمة لهم.

وأثنى وزير الداخلية – خلال زيارته – على مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمصابين وروحهم المعنوية العالية، متمنيا الشفاء العاجل لهم، ولاحظ حجم الإصرار الذي يتمتعون به للعودة مجددا لاستكمال مسيرة الأمن وخدمة الوطن .

وقدم وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفّار التهنئة لأبطال وزارة الداخلية المصابين، مؤكدا أن رجال الشرطة يبذلون الغالي والنفيس من أجل حماية مقدرات هذا الوطن وسيظلون دوما، بجانب أشقائهم في القوات المسلحة، درعا قويا لصد كل المؤامرات التي تستهدف سلامة الوطن والمواطنين.