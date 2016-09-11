بالصور.. طرح نصف طن لحوم مدعمة على المواطنين بإهناسيا

قامت الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية فرع إهناسيا غرب محافظة بني سويف، برئاسة ياسر الشافعي مدير المنطقة، وبالتعاون مع مجلس مدينة إهناسيا، اليوم الأحد، بتوزيع 500 كيلو من اللحوم السودانية الطازجة مدعومة بعشر جنيهات من المحافظ بسعر 50 جنيهًا للكيلو، و15 خروف ضأن طازج مدعوم بعشر جنيهات من المحافظة بسعر 45 جنيهًا للكيلو، على أهالي قرى المركز من خلال منفذ بيع أمام فرع الشركة، بحضور رمضان هلال مدير المتابعة بمجلس مدينة المركز وعبد الغفار مندوبًا عن التموين، وعددًا من العاملين بمدينة إهناسيا.