الخارجية التونسية تنفي تعيين وزراء من الحكومة السابقة سفراء

أكد مدير الإعلام بوزارة الشؤون الخارجية التونسية نوفل العبيدي، اليوم الأحد، أن ما تم نشره في بعض الصحف والمواقع الإخبارية الإلكترونية،حول إمكانية تعيين وزراء من الحكومة السابقة على رأس عدد من البعثات الدبلوماسية في الخارج “ليس له أي أساس من الصحة”.

وأكد العبيدي،في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء “وات”،اليوم الأحد،ضرورة الحصول على المعلومة من المصادر الرسمية،قبل نشر مثل هذه الأخبار،التي وصفها ب`”الزائفة”.

وشدد على أنه “طبقا للدستور،لرئيس الجمهورية الحق والصلاحيات في تعيين الكفاءة الوطنية التي يراها في المناصب الدبلوماسية العليا،أسوة بما هو معمول به في بلدان العالم الأخرى،وتعزيزا لأداء الدبلوماسية التونسية”.

كانت نقابة السلك الدبلوماسي،أكدت في بيان لها يوم الجمعة الماضي “تمسكها بمهنية السلك وبحياد المرفق الدبلوماسي،والنأي به عن المحسوبية والترضيات والمحاصصة الحزبية،المخالفة للفصل 15 من الدستور”،وذلك على خلفية ما تداولته مؤخرا عدة وسائل إعلام محلية،بخصوص إمكانية تعيين وزراء في الحكومة المستقيلة سفراء لتونس في عدد من العواصم مثل باريس وبروكسيل والرباط.

وذكرت النقابة في بيانها أن “تعيينات حزبية في مراكز دبلوماسية أثبتت فشلها في أداء مهامها،بعد فشلها في مناصب وزارية في حكومات سابقة،لافتقارها لعنصر الخبرة الدبلوماسية والتجربة الميدانية الكفيلة بتحقيق أهداف السياسة الخارجية التونسية وانتظارات الجالية التونسية في بلدان الإعتماد”.

أ ش أ