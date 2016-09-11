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كاتب عراقي: تحرير مدينة الموصل سيتم خلال أيام

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كاتب عراقي: تحرير مدينة الموصل سيتم خلال أيام كاتب عراقي: تحرير مدينة الموصل سيتم خلال أيام

أرشيفية

قال الكاتب الصحفي العراقي، زياد العجيلي، اليوم الأحد، إن ما يقرب من 40 دولة تشارك في طيران التحالف الدولي، لمحاربة تنظيم “داعش” الإرهابي، وذلك حسب ما صرح به المتحدث السابق لقوات التحالف العراقية.

وأضاف العجيلي، خلال لقائه ببرنامج “الصفحة الأولى”، المذاع على قناة “الغد” ، مع الإعلامية سينار سعيد، أن جهاز محافكة الإرهاب وقوات الرد السريع، في مقدمة مقاتلة تنظيم داعش في عملية الموصل، معتبرا أنه لا أحد يستطيع مقاتلة تنظيم داعش في الموصل سوى جهاز محافكة الإرهاب.

وأوضح العجيلي أن مشاركة 40 دولة في محاربة داعش اليوم، يدل على بدء العمليات الحقيقية لدخول مدينة الموصل، خلال الأيام المقبلة.

وأشار العجيلي إلى أن هناك جدلًا حول معرفة هوية من سيحرر محافظة نينوى، لأنه ربما قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى بعض المجموعات ستشارك في محاربة تنظيم “داعش” الإرهابي.

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