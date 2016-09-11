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وقفة احتجاجية لأفراد الشرطة بنجع حمادي اعتراضًا على تسليم السلاح‎

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وقفة احتجاجية لأفراد الشرطة بنجع حمادي اعتراضًا على تسليم السلاح‎ وقفة احتجاجية لأفراد الشرطة بنجع حمادي اعتراضًا على تسليم السلاح‎

أرشيفية

نظم مايقرب من 150 من أفراد وأمناء الشرطة بمركز شرطة نجع حمادي، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية بمركز الشرطة، اعتراضًا على مطالبتهم بتسليم السلاح الشخصي المسلم لهم من الداخلية.

وأشار المحتجون إلى أن مطالبتهم بتسليم السلاح الشخصي، اضطهادًا لهم، لأنهم أكثر عرضة للخطر، مطالبين بأنه في حالة تطبيق القرار يطبق على الجميع بما فيهم الضباط، واصفين قرار منع توقيعهم في كشوف الحضور اليوم، إلا في حالة تسليم السلاح الشخصي بالتعسفى على حد تعبيرهم.

وأضاف المحتجين أنه تم التواصل مع اللواء صلاح الدين حسان مدير أمن قنا، واللواء مجدي القاضي، نائب مدير الأمن لقطاع الشمال، للتفاوض وحل المشكلة، موضحًا أن الأفراد قرروا بعد ذلك العمل في خدماتهم المقررة ، حتى صدور قرار آخر.

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