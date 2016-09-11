اندلاع اشتباكات بجنوب شرق تركيا عقب إقالة 28 من رؤساء البلديات

اندلعت اشتباكات فى أجزاء من جنوب شرق تركيا، اليوم الأحد، بعدما تم إقالة 28 من رؤساء البلديات المنتخبين فى بلدات تقطنها أغلبية كردية.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية “بى بى سى”، أنه تم إقالة رؤساء البلديات بموجب قانون الطوارىء الذي تم فرضه فى وقت سابق من الشهر الجاري عقب محاولة الانقلاب التى جرت فى شهر يوليو الماضي، فيما تم استبدالهم بأشخاص معينين من قبل الحكومة التركية.

وأطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق نحو 200 من المتظاهرين الذين احتشدوا خارج مقر مجلس مدينة سروج.

وقد أفادت تقارير إعلامية محلية بأن 24 من رؤساء البلديات الذين تم اقالتهم يشتبه بأن لهم صلة بحزب العمال الكردستانى، بينما يعتقد أن الأربعة الآخرين لهم صلة برجل الدين المقيم فى المنفى عبدالله جولن الذي تتهمة أنقرة بأنه وراء محاولة الانقلاب.

أ ش أ