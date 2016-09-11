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سول تتعهد ببذل جهود دبلوماسية وعسكرية لمواجهة كوريا الشمالية

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سول تتعهد ببذل جهود دبلوماسية وعسكرية لمواجهة كوريا الشمالية سول تتعهد ببذل جهود دبلوماسية وعسكرية لمواجهة كوريا الشمالية

أرشيفية

قال المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي، اليوم الأحد، إن في سول ستبذل جميع الجهود الدبلوماسية والعسكرية لمواجهة الأعمال الاستفزازية المستمرة لكوريا الشمالية على رأسها التجربة النووية الأخيرة وانتهاكها السافر لقرار مجلس الأمن الدولي.

جاء ذلك على لسان كبير المستشارين للشؤون الخارجية والأمن الوطني في المكتب الرئاسي كيم كيو هيون خلال مؤتمر صحفي عقده بشأن الجولة الخارجية للرئيسة الكورية الجنوبية بارك كون هيه إلى روسيا والصين ولاوس، بحسب وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية.

وقال كيم أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أكد – خلال مكالمة هاتفية عاجلة مع الرئيسة بارك في 9 سبتمبر الجاري – أن الولايات المتحدة ستتخذ كل الإجراءات مثل المظلة النووية والقوات المسلحة التقليدية وغيرها اعتمادا على معاهدة الدفاع المشترك بين البلدين لحماية كوريا الجنوبية من تهديدات كوريا الشمالية الاستفزازية.

وأفاد بأن القيادة الكورية الشمالية يجب عليها أن تدرك أنها ستواجه عزلة أعمق من المجتمع الدولي وصعوبة اقتصادية أكبر كلما بذلت مزيدا من الجهود لتطوير البرامج النووية والخارجية متجاهلة مشاق الشعب الكوري الشمالي، وفي نهاية المطاف، ستسير إلى تدميرها الذاتي.

وأضاف أن الحكومة الكورية الجنوبية كانت تراقب عن كثب بوادر تجربة نووية في الشمال، قائلا إن الجهود الدبلوماسية لمعالجة القضية النووية الكورية الشمالية التي بذلتها الرئيسة بارك أثناء الجولة الخارجية الأخيرة أصبحت زخما أهم لتعزيز التعاون في ممارسة ضغوط ضد كوريا الشمالية في أعقاب إجرائها التجربة النووية الخامسة.

وأشار إلى صدور سلسلة من بيانات الإدانة في عديد من الدول في العالم عقب التجربة النووية، وعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا بأقل من 24 ساعة من إجرائها، وتبني المجلس بيانا صحفيا أدانها فيه.

أ.ش.أ

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