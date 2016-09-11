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بالصور.. «الهجان» يتابع استعدادات محافظة قنا لاستقبال عيد الأضحى‎

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جانب من الجولة التفقدية

جانب من الجولة التفقدية

قام عبد الحميد الهجان محافظ قنا، اليوم الأحد، بتفقد المخبز الآلي بمدينة العمال للوقوف على استعداده للعيد كما تفقد المستودع الرئيسي لاسطوانات البوتاجاز بمنطقة المساكن للتأكد من توافر الحصص المقررة من الاسطوانات خلال العيد، بمرافقة عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

كما تفقد “الهجان” منطقة المساكن والشئون لمتابعة أعمال النظافة التي تتم في الشوارع الداخلية، معطيًا تعليماته للمسئولين بإزالة أي تراكمات للقمامة أو المخلفات في تلك المناطق السكنية مع مراعاة الاهتمام بري الأشجار لإضفاء المظهر الجمالي علي شوارع المدينة.

وأطمئن المحافظ على توافر كافة السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك المجمدة والأدوات المنزلية والمنظفات وجميع الخضروات والفاكهة بمول الشركة المصرية لتجارة الجملة بمنطقة الشئون بمدينة قنا.

كما اطلع على أعمال التشطيبات النهائية بمصنع الوجبة الغذائية للمدارس المقام علي مساحة 2000 م2 بمنطقة الصالحية بتكلفته 4 ملايين جنية بتمويل من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وتقوم بتنفيذه شركة أبي قير للصناعات الهندسية تحت إشراف وزارة الإنتاج الحربي.

جانب من الجولة التفقدية

جانب من الجولة التفقدية

جانب من الجولة التفقدية

جانب من الجولة التفقدية

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