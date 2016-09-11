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أحمد حلمي يرد على أسئلة جمهوره «لايف» عبر «تويتر» أول أيام عيد الأضحى

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أحمد حلمي يرد على أسئلة جمهوره «لايف» عبر «تويتر» أول أيام عيد الأضحى أحمد حلمي يرد على أسئلة جمهوره «لايف» عبر «تويتر» أول أيام عيد الأضحى

أحمد حلمي (أرشيفية)

هنأ الفنان أحمد حلمي جمهوره ومحبيه بعيد الأضحى، في قصير نشره اليوم الأحد عبر حسابه بـ”انستجرام”، وأعلن “حلمي” من خلاله عن تواجده “لايف” مع جمهوره عبر حسابه بـ”تويتر” أول أيام عيد الأضحى يوم الإثنين الساعة 9 مساءً ليرد على أسئلتهم عبر هاشتاج AskHelmy.

وقال “حلمي”، في مقطع الفيديو الذي لم تتجاوز مدته الدقيقتين: “كل سنة وانتو طيبين وعيد سعيد عليكم، إن شاء الله هكون معاكم لايف على تويتر يوم الإثنين 12- 9 الساعة 9 بتوقيت القاهرة، ابعتلولي أسئلتكم على Ask Helmy، كل سنة وانتو طيبيبن.. عيد سعيد”.

يذكر أن الفنانة عبد الوهاب قامت بالتواصل المباشر مع جمهورها من خلال صفحتها الخاصة على موقع “تويتر”، مساء الخميس الماضي، عبر هاشتاج AsksherineK، وتفاعل معها جمهورها خلال مدة ظهروها “لايف” وطرحوا عليها العديد من الأسئلة حول طعامها المفضل وابنتيها هنا ومريم وفريقها الذي تشجعه وغيرها.

ويشارك حلمي في موسم أفلام عيد الأضحى بفيلم “لف ودوران، ويشاركه البطولة دنيا سمير غانم، صابرين، بيومي فؤاد، ومن تأليف منة فوزي وإخراج خالد مرعي وإنتاج وليد صبري.

 

 

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