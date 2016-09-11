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نقيب أطباء شمال سيناء يزور أم المعاقين الثلاثة بالعريش

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نقيب أطباء شمال سيناء يزور أم المعاقين الثلاثة بالعريش نقيب أطباء شمال سيناء يزور أم المعاقين الثلاثة بالعريش

الأحد، 11 سبتمبر 2016 04:19 م

>شمال سيناء ـ محمد حسين

لاتزال ردود أفعال مأساة أم عبد الله التى ترعى 3 معاقين تحت ظل عشة فى مدينة العريش ونشر تفاصيلها "اليوم السابع" تتوالى، وزار ظهر اليوم الدكتور صلاح سلام نقيب أطباء شمال سيناء، وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، اليوم السيدة "أم عبد الله" أم المعاقين الثلاثة، وقدم التهنئة لأم عبدالله بمناسبة العيد لها وأسرتها.

وفى لقاء تحت ظل عشتها التى ترعى فيها أبنائها المعاقين الثلاثة  جمع بها وأبنائها، وبحضور  أهالى ونشطاء حضروا لأم عبدالله  لمساعدتها، أكد الدكتور صلاح سلام، أنه لن يتوانى أحد فى تقديم المساعدة لها، وأنه أجرى اتصالا هاتفيا باللواء عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء الذى كان على علم بمأساة أم عبدالله ويعمل على تحقيق جميع مطالبها.

 

 

 


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