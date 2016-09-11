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تخصيص 275 ساحة لإقامة صلاة العيد بجميع مراكز البحيرة

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تخصيص 275 ساحة لإقامة صلاة العيد بجميع مراكز البحيرة تخصيص 275 ساحة لإقامة صلاة العيد بجميع مراكز البحيرة

>البحيرة ـ ناصر جودة

أكد الشيخ محمد سعد العش، مدير مديرية الأوقاف بالبحيرة، عن إتمام الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أنه تم تخصيص 275 ساحة لإقامة شعائر صلاة العيد، بجميع مراكز المحافظة وإمدادها بافضل الخطباء الأساسيين والاحتياطيين مع توجيه الدعاة بعمل التوعية الدينية بشأن النظافة وعدم إلقاء بقايا الأضاحى فى الطرقات حفاظا على الصحة العامة.

وأوضح مدير الأوقاف بالبحيرة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه تم إنشاء غرفة عمليات على مدار الساعة بديوان المديرية بمدينة دمنهور لتلقى الشكاوى والبلاغات، وكذلك رصد المخالفات داخل المساجد خلال أيام العيد، مضيفا أنه سيتم الدفع بمفتشى الأوقاف لمتابعة صلاة العيد بالمساجد  والساحات المختلفة ومواجهة أى استغلال لهذه  الشعائر لأى أهداف سياسية.

وشدد الشيخ العش على منع إقامة أى ساحات غير مرخصة  سواء لجماعة الإخوان الإرهابية أو الجماعات السلفية وإبلاغ الجهات المعنية لمواجهتها بشكل فورى.


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